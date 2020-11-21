ماجي بوغصن عن فيروز: غنيت لها بكل المراحل ورفيقة يومياتي

احتفلت الفنانة ماجي بوغصن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة فيروز، الذي يوافق اليوم ٢١ نوفمبر.

وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ابتديت مشواري الفني بالغناء ..كان عمري عشر سنين..اشتركت ببرنامج على تلفزيون لبنان وربحت الميدالية الذهبية.. غنيت للسيدة فيروز بكل المراحل..من أنا وصغيرة بعشقها.. كانت وبعدا رفيقة يومياتي".

‏وأضافت : "عيد ميلاد فيروز.. عيد سفيرتنا إلى النجوم.. العمر كله بالصحة يا فخرنا.. يا رب لبنان يرجع مثل الأمل بأغانيكِ".

كانت انطلاقة فيروز الحقيقة عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال. وقدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيروز ألبوم " ببالي" تم طرحه عام 2017. الجدير بالذكر نشرت المخرجة ريما رحبانى، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لوالدتها، موجهة لها رسالة قائلة: "إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر". كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802. وزينت بلدية الرابية المنطقة بالأعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية. وتجمع محتجون أمام منزل السيدة فيروز في محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها "العمل على انقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت".

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