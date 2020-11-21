نانسي عجرم تهنئ فيروز: كل سنة وأنت عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لصوت لبنان، النجمة فيروز؛ لتهنئها بيوم ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت الفنانة نانسي عجرم، على الصورة بكلمات من أغاني فيروز "سألونا وين كنتو.. وليش ما كبرتو انتو.. منقلن نسينا".

وأضافت الفنانة نانسي عجرم، "فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وانتي عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".

وتوالت تعليقات المتابعين مهنئين "صوت لبنان" بعيد ميلادها، متمنين لها عاما مليئا بالصحة والتميز والجمال الفني.

ويصادف اليوم عيد ميلاد الـ 82 لواحدة من عمالقة الفن في لبنان وهي الفنانة فيروز التي وُلدت 21 نوفمبر عام 1953، وكانت انطلاقة فيروز الحقيقة عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال.

وقدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيروز ألبوم " ببالي" تم طرحه عام 2017.

الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسؤولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي أشعل الأمر بعدة تغريدات.

وواصلت إليسا تعليقها على أزمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى.

وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر "أنا حالة برا التصنيف.. بس هيك".

يذكر أن حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالالفاظ، حيث غرَّدت نانسى عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

واختتم الجدل بهذه التغريدة التي إضافتها "إليسا"، "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".