بـ ملابس سوبرمان.. محمد لطفى يفاجئ جمهوره في أحدث ظهور له.. شاهد

صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى فى الصورة مرتديا ملابس سوبر مان وعلق قائلا " صبح الخير واحشتوني فقولت ارجعلكم سوبرمان".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

سوبر مان مصر - صباح الفل يانجم - قلبى اقسم بالله - نجم مصر - منور الدنيا كلها - ربنا يحفظك

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يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير

وشارك ايضا فى فيلم الباشا تلميذ الذى تم عرضه عام "2004" و تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.

واحتفلت شركة الإنتاج سينرجى بمناسبة عيد مولد الفنان محمد لطفى وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعيى "تويتر".

وعلقت سينرجى قائلة :"النهاردة بيحتفل الفنان الجميل والرياضي محمد لطفي واللي امتعنا بكل أدواره المختلفة والجديدة كل سنة وانت طيب ودايما معانا ..فاكر كان اسمه ايه في مسلسل أيوب؟".

يذكر أن مسلسل "أيوب" يشارك فى بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آيتن عامر وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب وهنا الزاهد وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.