دنيا ماهر تشكر مهرجان الحياة على جائزة أفضل ممثلة شابة

شاركت النجمة الصاعدة "دنيا ماهر" جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للجائزة التي حصلت عليها من "مهرجان الحياة".

وعلقت عليها دنيا: "شكرا مهرجان الحياة جائزة أفضل ممثلة شابة .. مشوها شابة"، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مقدرين موهبتها ومعبرين عن سعادتهم بهذه الجائزة المستحقة خاصة بعد دورها وادائها في مسلسل "100 وش"، ومن أبرز هذه التعليقات ما يلي:

مبروك – تستاهلي كل خير – تستحقيها بجدارة.

وأضافت دنيا ماهر تعليقا آخر على الصورة: "دورة في ذكرى الفنان الكبير الراحل محمود ياسين ❤️ #مهرجان_الحياة_للدراما_ودعم_المبدعين".

والجدير بالذكر أن مسلسل "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وذكرت دنيا ماهر خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي، أن ردود أفعال الجمهور تجاه دورها في مسلسل "100 وش" بدأ من الحلقة الرابعة مشيرة إلى أن شخصية نجلاء التي قدمتها كانت صعبة.

وأكدت أنها كانت سعيدة برد فعل الجمهور فى مسلسل 100 وش، خاصة دورها.



وأشادت بالمخرجة كاملة أبو ذكرى قائلة: "الأستاذة كاملة من المخرجين اللى فعلا بيبقوا رزق للمثل"، لافتة إلى أن مسلسل "بـ 100 وش" سيعيش على مدار السنين، نظرا لأنه من المسلسلات التى لها جودة وإخلاص من فريق العمل.

وأوضحت أن شخصية نجلاء بمسلسل 100 وش أثرت عليها فى حياتها الشخصية، مضيفة: "أنا كنت رغاية جدا الفترة بتاعة نجلاء، وكان صحابي بيستغربوا". وتابعت أنها سعيدة برد فعل الجمهور على استخدام كلامها فى المسلسل "كوميك" فى حياتهم اليومية.

وكان أول أعمال دنيا ماهر الدرامية من خلال مسلسل "حكايتى" التي قدمته مع الفنانة ياسمين صبرى وجسدت من خلاله دور والدتها مضيفة أنها تبحث دائما عن تقديم الأفضل في اختيارها للأدوار.

وقالت الفنانة دنيا ماهر إنني انتهت من تصوير فيلم "الإنس والنمس" الفنان محمد هنيدى وصابرين وإخراج شريف عرفة التي استمتعت بالعمل معه.

