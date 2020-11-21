المخرج سعود بوعبيد لـ"دوت الخليج":مسلسل "نبض مؤقت" لهيا عبد السلام أصبح جاهزا للعرض

سعود بوعبيد المخرج الكويتي بعدما قدم أكثر من تجربة سينمائية ناجحة يبدأ رحلة جديدة مع الدراما من خلال مسلسل "نبض مؤقت" الذي يتعاون فيه مع الفنانة والمخرجة هيا عبد السلام.

الانتهاء من تصوير مسلسل "نبض مؤقت" لهيا عبد السلام

سعود بوعبيد كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الخطوات الأخيرة لمسلسل "نبض مؤقت" الذي يقوم بإخراجه، حيث أكد المخرج الكويتي أن العمل الجديد قد تم الانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وأن المسلسل دخل أيضا عملية المونتاج، وذلك بعد خطوات متسارعة قام بها صناع العمل من أجل عرضه في أقرب وقت فقال سعود بوعبيد: "انتهينا من تصوير مسلسل (نبض مؤقت) بشكل كامل خلال الفترة الأخيرة وبعد فترة طويلة من العمل عليه، ودخلنا كذلك في عملية المونتاج والتي انتهينا منها أيضا، ليصبح العمل جاهزا للعرض، ويتبقى فقط قرار الشركة المنتجة للمسلسل والتي سوف تحدد موعد عرضه قريبا"، ويشارك في بطولة مسلسل "نبض مؤقت" كل من شوق الهادي، عبدالعزيز النصار، هنادي الكندري، والعمل من تأليف مريم القلاف.

سعود بوعبيد يستعد لتصوير عمل سينمائي جديد

سعود بوعبيد تحدث كذلك عن استعداده للموسم الرمضاني القادم وذلك بعد انتهاء من مسلسل "نبض مؤقت"، حيث أكد أنه يستعد للمشاركة في عمل درامي جديد فقال: "هناك عمل درامي جديد بالفعل استعد للمشاركة فيه، لكن من الصعب الكشف عنه في ذلك التوقيت، حيث أنه مؤجل الحديث عن أي من تفاصيله خلال هذه الفترة"، سعود بوعبيد أوضح كذلك أن سوف يعود للأعمال السينمائية قريبا وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية ومشاركته في أكثر من مهرجان دولي، فقال: "سوف أبدا التحضير خلال الفترة القادمة من أجل تنفيذ مشروع فيلم قصير جديد، سوف أشارك به في أكثر من مهرجان دولي".

آخر أعمال المخرج سعود بوعبيد

سعود بوعبيد عمل كمخرج مساعد في مسلسل "مانيكان" والذي قامت بإخراجه هيا عبد السلام وشارك في بطولته كل من أسمهان توفيق، وهبة الدري، وفؤاد علي، ومحمد العلوي، وهيا عبدالسلام، وفهد باسم، وقد عرض العمل في شهر رمضان الماضي، وقدم كذلك سعود بوعبيد فيلم قصير بعنوان "المصبغة".

يذكر أن الفنان سعود بوعبيد قد شارك في رمضان 2019 في بطولة مسلسل "موضي قطعة من ذهب"مع الفنان داود حسين، كما شارك في مسرحية "شبح الأوبرا" التي عرضت في نفس العام مع الفنانة هبة الدري، وشيماء سليمان، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي.