بعد دخولها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة على "تويتر".. إليسا: فخورة وسعيدة بهالشرف

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الفنانة اللبنانية إليسا ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم على موقع "تويتر"، وهي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة بالقائمة التى احتوت علىى عدد كبير من النجوم العالميين، من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وعلقت إليسا على ذلك الخبر، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "فخورة وسعيدة بهالشرف إنى كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرًا".