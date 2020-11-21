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تركي آل الشيخ يشيد بكريم عبد العزيز ويُعلق: "أشوف له فيلم وأنا مغمض"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن حبه الشديد للفنان كريم عبد العزيز، مُشيرًا إلى أنه امتدادًا لكبار الفنانين في تاريخ السينما المصرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع" تويتر ".

كتب تركي آل الشيخ، تغريدة جديدة قال فيها: "كريم عبدالعزيز امتداد للفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية، الفنان المصري اللي أشوف له فيلم وأنا مغمض، وأحب ناس ثانية بس كريم الفترة الحالية غير". 

وجاءت إشادة تركي ال شيخ بالفنان كريم عبد العزيز، بعدما حل أمس ضيفًا في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، و تحدث خلاله عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية وطفولته، وعن علاقته بوالده ووالدته لاسيما بعد انفصالهما، وعن رغبته في كتابة مذكراته.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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