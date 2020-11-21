ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ريهام وسط أجواء عائلية دافئة وكتبت معلقة عبر صورها: "أطفالي هما كل شيء بالنسبالي".

وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

أنيقة وبسيطة كل عام وانتى بخير

أحلى ريهام في الدنيا

كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي



وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام وزوجها شريف رمزي والفنان احمد فلوكس.

وبدأت ريهام ايمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام ايمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا "‏كل سنة و إنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني و منورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة".

وحضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعه مع عدد نجوم الفن ، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.