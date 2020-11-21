وزيرة الثقافة تفتتح معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادي الجزيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صباح اليوم السبت معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادى الجزيرة الذي ينظمه روتاري القاهرة بحضور اسامة الاحمر محافظ المنطقة الروتارية والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعدد كبير من أعضاء الروتاري .

قالت عبد الدايم إن الحرف والصناعات اليدوية إلى جانب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد المجالات التي توليها الدولة اهتمام خاصا لانها تمثل محورا هاما من محاور التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ واضافت أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يحقق خطط الدولة الهادفة إلى خلق فرص عمل وتحسين دخل المواطن وأكدت أن تنمية وحفظ الصناعات اليدوية والتراثية هو احد محاور عمل وزارة الثقافة واشادت بمستوى المعروضات المصنوعة بأيدي وخامات مصرية مشيرة ان المعرض احد وسائل دعم الصناعات التراثية واليدوبة.

يذكر أن المعرض يضم ١٢٠ عارضا لمنتجات يدوية " مشغولات يدوية، نسيج، سجاد، فخار، طرق على النحاس، حلي، حرق على الجلود، زجاج معشق "من نتاج ورش مؤسسات المجتمع المدني بمحافظات اسوان، النوبة، الاقصر، وعدد من محافظات الصعيد ويستمر حتى التاسعة مساء اليوم.