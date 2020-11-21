استمرار النجاحات الفيلم "روح اليفة" ويستمر في حصد الجوائز بجائزة جديدة من مهرجان churi churi الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرار لنجاح الفيلم القصير روح اليفة في المحافل الدولية، استطاع الفيلم أن يحقق جائزة جديدة تضاف له وهي جائزة أفضل مدير تصوير من مهرجان churi churi الدولي في الهند للمخرج محمد سرحان.

ومنذ أيام أعلن مهرجان القدس الفيلم الدولي عن اختيار الفيلم بجانب 27 فيلما لتمثيل مصر في مهرجان القدس، وحصل علي افضل فيلم في مهرجان جولدن بريدج بتركيا، مع ترشحه للعديد من المهرجان الأخري الدولية كمونتريال والاناضول وغيرها من المهرجانات الدولية.

"روح أليفة" بجانب 27 فيلماً يمثلون مصر في مهرجان القدس السينمائي الدولي

يذكر أن الفيلم من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين وتصوير كريم دياب وإخراج محمد سرحان وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.