"جاما ميوزيك" الآن على اليوتيوب.. "هتيجى" للنجم أبو دعوة للحب وتقريب المسافات

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح أغنيته الجديدة "هتيجي"، التى تمثل حالة من الرومانسية الرقيقة، البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لإعلان الحب دون تردد، وتقريب المسافات، وتوضيح المشاعر، والبعد عن الغموض والمجافاة.. أغنية "هتيجى" اختارها أبو منذ فترة، وأعجب بكلماتها ومعانيها وعمل على تلحينها، وأعاد أكثر من جملة لحنية حتى استقر على الشكل النهائى لها والذى ظهر للجمهور.

يذكر أن أبو قد فاجأ جمهوره بغنائه هذه الأغنية لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل معها الجمهور.. أغنية "هتيجى" الأن على اليوتيوب ومحطات الراديو، وهى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن انتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تقول كلماتها : ما انت هتيجى هتيجى .. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجىوانا ليه قاعد مستنى وعمال اغنى .. علشان تيجى بتخبى فـــ عنيكى اللمعة .. لما تيجى عينى عليكى وساعات تعملى مش سامعة .. وانا بتغزل فيكى

بتدارى عليا مشاعرك .. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى".