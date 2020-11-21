هاشتاج فيروز يتصدر تويتر في يوم ميلادها

يصادف اليوم السبت 21/11 يوم ميلاد النجمة الكبيرة فيروز، والذي يحتفي به الكثير من محبينها وجمهورها من كل بقاع الارض لجمال صوتها وتميزه. وهو عيد ميلادها ال 85 حيث ولدت عام 1935م.

ويعد نهاد رزق وديع حداد، هو الاسم الحقيقي للنجمة القديرة فيروز، وقد تكمل شهر نوفمبر المقبل عامها الـ83، فهي من مواليد 21 نوفمبر 1935، وقد بدأت فيروز مشوارها الفني وعمرها لم يتجاوز الخمس سنوات، وفي عام 1955 تزوجت من الموسيقار عاصي الرحباني وأنجبت منهم أربعة أبناء، هم: "زياد وهالي وليال وريما" وما لا يعرفه الكثير أن الممثلة هدى حداد هي أخت الفنانة فيروز.

وقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيروز ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من النجوم تأثروا بالمطربة فيروز، ومنهم ماجدة الرومي وكاظم الساهر وأنغام ونوال الكويتية، ومنح جمهورها عددا من الألقاب أبرزها جارة القمر واردة لبنان وعصفورة الشرق وسفيرتنا إلى النجوم.

وفي وقت سابق منح الرئيس الفرنسي ماكرون الفنانة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802، وزينت بلدية الرابية المنطقة بالاعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية.

وصرحت الفنانة فيروز في لقاء تليفزيوني نادر لها أنها دخلت مجال الفن عن طريق مدرستها قائلة: "أنا كنت ألقي الأناشيد في المدرسة ولفت انتباه أستاذ في معهد الموسيقي ونصحني أن آخذ دروسا في الموسيقي وبعدها بـفترة عملت "كارول" لمدة طويلة بالإذاعة اللبنانية". كانت انطلاقة فيروز الحقيقة عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال.

وقدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية

ومن أجمل ما غنت به فيروز: نسم علينا الهوا _ صباح ومسا _ انا لحبيبي وحبيبي الي _ بيكتب اسمك _ كيفك انت.