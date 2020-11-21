شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف بصحبة زوجته عبر "إنستجرام"

حيث ظهر "الشريف"، في الصورة بصحبة زوجته إنجى علاء، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

في سياق منفصل، يخوض الممثل المصري يوسف الشريف ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و"‏ العالم كله مقلوب على CoV-19 ووصلنا اكتر من 50 مليون حالة ومحدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".