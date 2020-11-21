أبيض وأسود.. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

حيث ظهرت "الصايغ" في الصورة بإطلالة كاجول حيث ارتدت ببنطلون جينز وبلوزة سوداء، واستخدمت تأثيرات الأبيض والأسود على الصورة لتعطيها بعض من الكلاسيكية.

وحصلت سهر الصايغ مؤخرا على جائزة الجمهور من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، وسط حضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.