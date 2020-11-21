نقابة كتاب مصر تستكمل لقاءات الذاكرة البصرية مع كبار المفكرين والأدباء

القاهرة - محمد ابراهيم - تستكمل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر د. علاء عبد الهادى، ذاكرتها البصرية من خلال وحدة التصوير التليفزيونية التى أنشأها الاتحاد، وقد أجرى اللقاءات الدكتورة سحر سامى بالتسجيل مع عدد من كبار قادة الفكر والابداع من أعضاء النقابة.

وقد تناولت الحلقات أعمالهم الأدبية والنقدية وسيرة حياتهم الأدبية والاجتماعية والثقافية وأهم من جرت معهم هذه اللقاءات منهم: يعقوب الشارونى، ونوال السعداوى، وكمال عيد، وحسين نصار، وتوفيق على منصور، وجلال عابدين، وصنع الله إبراهيم، وفريدة النقاش، وحسين قدرى، وحسين عبد الرازق، ومحمد زكريا عنانى، ومحمد حمدى إبراهيم، ومحمود فهمى حجازى ، ويسرى العزب ، ومحمد شبل الكومى ، وعبد الحكيم راضى، وشوقى جلال، وسمير عبدالباقى، وعبد الغنى داود، ومجدى يوسف، وعبد الوهاب الأسوانى، وفوزية مهران، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وحسن البندارى، وسعيد الكفراوى، وعز الدين نجيب، وأحمد درويش، ومحمد يونس عبد العال، وأحمد شمس الدين حجاجى.

بالإضافة إلى وفيه خيرىـ، ونبيل زكى، وعادل سركيس، ووهدى العجيمى، وأبو الحسن سلام، ومحجوب موسى، ومحمد فريد أبو سعدة، وبهيج أسماعيل، وسليمان العطار، وعبد الستار سليم، ومحمد عونى عبد الرؤوف، وحلمى شعراوى، وفؤاد طمان، ونبيل عبد الفتاح، ومصطفى محرم، وأمينة رشيد، وعواطف عبد الرحمن، وإحسان كمال، ومحمد عتريس، وسعد أبو الرضا، ومنير عامر، وثريا العسيلى، و صلاح فضل، ومحمد أبو العلا السلامونى، وفاروق محمد سالم سلامة، ومحمد فؤاد، بهى حسين، ويحى توفيق، ماضى الرخاوى، ومحمد حسن عبد الله، وعبد البديع عبد الله إبراهيم، وعبد الغفار حامد هلال، وزبيدة عطا، وعبده عطية، باشر فاروق عبد الله عبد البر، فتحى عبد الغنى حامد، نسيم مجلى إبراهيم، أحمد فؤاد درويش، عبد السلام الشاذلى، محمود الشهابى، حسن أبو العلا، صلاح حسنين، على راشد وعثمان الجوهرى، حسن طلب وشوقى حجاب، والسيد نجم، شوقى بدر يوسف، محمد زكريا عنانى، رشاد بلال، حورية البدرى، سعيد سالم، مصطفى نصر، سامى حلمى، إبراهيم عبد المجيد، نشأت المصرى، سمير والي.