أبو يطرح أغنيته الجديدة هتيجي على يوتيوب

طرح أبو أغنيته الجديدة "هتيجي"، التى تمثل حالة من الرومانسية الرقيقة، البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لإعلان الحب دون تردد، وتقريب المسافات، وتوضيح المشاعر، والبعد عن الغموض والمجافاة.

أغنية "هتيجى" اختارها أبو منذ فترة، وأعجب بكلماتها ومعانيها وعمل على تلحينها، وأعاد أكثر من جملة لحنية حتى استقر على الشكل النهائى لها والذى ظهر للجمهور.. يذكر أن أبو قد فاجأ جمهوره بغنائه هذه الأغنية لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل معها الجمهور.

أغنية "هتيجى" الأن على اليوتيوب ومحطات الراديو، وهى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن انتاج"جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تقول كلمات الأغنية :" ما انت هتيجى هتيجى .. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجى .. وانا ليه قاعد مستنى وعمال اغنى .. علشان تيجى .. بتخبى فـــ عنيكى اللمعة .. لما تيجى عينى عليكى .. وساعات تعملى مش سامعة .. وانا بتغزل فيكى .. بتدارى عليا مشاعرك .. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى".

يذكر أن أبرز أغاني أبو، الفنية أغنية "3 دقات" والتي قام بغنائها برفقة يسرا، وتقول كلمات الأغنية: "وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد .. عمال أحكيله وأشكيله وأشرح وأعيد .. فجأة لاقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر .. خارجة من المايه وطلتها أقوى من السحر".

لما شوفتها قلبي دق 3 دقات .. والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات .. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت .. طب هعمل إية روحت أنا غنيت .. إمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال .. عودك ده فيه يتقال موال .. ويا عيني يا سيدي على الأيام .. لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات".

ولاقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول .. عقلي يعقلني وقلبي يقولي روحلها قول .. مخدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان .. روحت وقولتلها إن أنا ولهان .. وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين .. أنا شوفتك أمتى يا حب العمر وشوفتك فين .. وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر ..عن قصة حب أقوى من السحر".