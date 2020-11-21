هاشتاج "فيروز" يتصدر تريند "تويتر" في يوم ميلادها

في سياق متصل، يحل اليوم السبت 2111 يوم ميلاد النجمة الكبيرة فيروز، والذي يحتفي به الكثير من محبينها وجمهورها من كل بقاع الارض لجمال صوتها وتميزه. وهو عيد ميلادها ال 85 حيث ولدت عام 1935م.

ويعد نهاد رزق وديع حداد، هو الاسم الحقيقي للنجمة القديرة فيروز، وقد تكمل شهر نوفمبر المقبل عامها الـ83، فهي من مواليد 21 نوفمبر 1935، وقد بدأت فيروز مشوارها الفني وعمرها لم يتجاوز الخمس سنوات، وفي عام 1955 تزوجت من الموسيقار عاصي الرحباني وأنجبت منهم أربعة أبناء، هم: "زياد وهالي وليال وريما" وما لا يعرفه الكثير أن الممثلة هدى حداد هي أخت الفنانة فيروز.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من النجوم تأثروا بالمطربة فيروز، ومنهم ماجدة الرومي وكاظم الساهر وأنغام ونوال الكويتية، ومنح جمهورها عددا من الألقاب أبرزها جارة القمر واردة لبنان وعصفورة الشرق وسفيرتنا إلى النجوم.