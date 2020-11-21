محمد رمضان بالزي الصعيدي من داخل طائرته عبر "إنستجرام"

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

حيث ظهر "رمضان" في الصورة بالزى الصعيدى من الطائرة، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

وكانت أخر أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" ويشارك مع "رمضان" في غناء الكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.