شاهد.. عمر كمال يشعل حفل دمنهور بحضور عدد كبير من الجمهور

حيث كانت الصور من حفلته الأخيرة بـ مدينة "دمنهور" بمحافظة البحيرة بحضور عدد كبير من الجمهور.

ونشر سابقا الفنان "عمر كمال" مجموعة من الصور والفيديوهات التي تناولت فعاليات الحفل، حيث غنى مجموعة من أفضل اغانيه والتي منها: لغبطيطا وبنت الجيران وغيرهم من الأغاني التي يفضلها الجمهور.

ويحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.

ونشر "كمال" صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "استجابة ليكم هنزل أغنية ( أنتى معلمة ) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى".