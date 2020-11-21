أمينة تسجل أغنية جديدة عن الأصحاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تتواجد المطربة أمينة، خلال هذه الأيام بإحدى الستديوهات لوضع صوتها على أغنية جديدة لتطرحها في الأيام القليلة المقبلة.



تتحدث الأغنية عن الأصحاب وكل مايتعلق بهذه العلاقة، وهي من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

في سياق آخرتعرض مؤخرًا عصام، شقيق المطربة أمينة الذي يعيش في إنجلترا لوعكة صحية شديدة، مما جعلها تطلب من جمهورها الدعاء له دون أن تكشف عن تفاصيل أزمته الصحية.

ونشرت أمينة، صورة شقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا على الصورة قائلا: "ده أخويا عصام حكايته حكاية كبيرة أوى فعلا علاقته بيا أنا بالذات مش عارفة اوصفها بحبه حب مش عادى".

وأضافت "فعلا كل سنه بروحله انجلترا بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها أخويا عصام واختى عزة الله يرحمها شالو كتييير أوى بعد أبويا الله يرحمه أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما انكم بتحبونى أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير أنا بحبه أوى".