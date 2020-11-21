أدهم نابلسي "حان الآن" مغازلة الجمهور المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب أدهم نابلسي أول أغنياته باللهجة المصرية "حان الآن" بطريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، اما الإخراج لعمرو رمال. وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات، واحتلت المركز الثاني في تريند اليوتيوب. وتعد أغنية "حان الآن" أولى أغنيات أدهم نابلسي باللهجة المصرية. يذكر أن آخر أغنيات نابلسي أغنية "مش عيب" ووصلت عدد مشاهدتها إلى 8 مليون ونصف وهي تتر مسلسل "من الآخر".