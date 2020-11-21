محمود عبد المغني يستعيد ذكريات رد فعل مع حورية فرغلي.. صور

استعاد الفنان محمود عبد المغني، ذكرياته مع فيلم رد فعل بصور عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمود عبد المغني داخل كواليس العمل بصحبة الفنانة حورية فرغلي وعلق قائلًا : "يالا مين فاكر اسم الفيلم؟

فيلم "رد فعل"، تم عرضه عام "2012" بطولة محمود عبد المغنى، حورية فرغلى، عمرو يوسف، محمود الجندى، بالاشتراك مع كوكبة من النجوم منهم انتصار، صبري عبد المنعم.

الفيلم تأليف وائل أبو السعود، إيهاب فتحى، إخراج حسام الجوهري وتدور قصة الفيلم فى إطار تشويقى مثير، حيث يحقق الضابط حسن (عمرو يوسف) فى جريمة قتل، ويستعين بالطبيب الشرعى سعد الدميري (محمود عبد المغنى) الذى يؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ولا يكاد باب التحقيق يغلق فى تلك القضية حتى يعاد فتحه على مصراعيه بعد وقوع عدة جرائم قتل بنفس العقار. تحاول رضوى (حورية فرغلى) الباحثة فى الجرائم الأسرية وابنة خالة سعد الدميرى المساعدة فى حل لغز تلك القضية، فتتوصل إلى نتيجة صادمة.

يُذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وفى سياق آخر بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين بجمعية عرابى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وينتظر محمود عبد المغني عرض مسلسل "شارع 9 " من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغنى، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقى، هدى الأتربى، صبا الرافعى، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس .

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سويًا مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.