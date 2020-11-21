عرفتوا اللي حصل.. تحد جديد من كريم فهمي لعدد من نجوم الفن

نشر الفنان كريم فهمي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من داخل سيارته متحديا عددا من نجوم الفن في تحدٍ جديد عبر السوشيال ميديا، ويردد جملا متناسقة وبينها سجع بسرعة شديدة، معلقا عليه بشرح التحدي الذي قبله من الفنان آسر ياسين باسم "عرفتوا اللي حصل"، وقام كريم فهمي بتحدي زملائه في الوسط الفني من أحمد حلمي ومحمد الشرنوبي وآيتن عامر ومحمود عبد المغني وعمرو سعد.

وأضاف شرطا للتحدي ليكون أصعب وممتع أكثر وذلك بأن يكون ذلك خلال 10 ثوانٍ، أو أقل كلما أمكن، وقد تفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ومتابعيه عبر انستجرام، وجاءت أبرز التعليقات كما يلي:



الشرنوبي علق له: "انت لابس النضارة عشان تقرأ براحتك طبعا".

بينما علقت آيتن عامر: "حرام عليك دا واعملوا ازاي دا؟".

وعلق أحد متابعيه: "يعني احنا فهمنا آسر ياسين عشان تعملوا انت كمان يا كريم؟".

ومؤخرا أحدث كريم فهمي ضجة بعدما نشر صورة له بعد حلق اللحية، والتي أثارت تساؤلات الجمهور مداعبينه "مين دا؟"، كما أوضح البعض التشابه الكبير بينه وبين ياسر ياسين بعد حلق لحيته.



وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.