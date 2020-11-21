الغالية علي قلب أمي.. ابنة رجاء الجداوي تهنئ هند صبري بعيد ميلادها

حرصت أميرة ابنة الراحلة رجاء الجداوي، علي تهنئة صديقتها النجمة التونسيه هند صبري بعيد ميلادها، وذلك عبر حساب والدتها الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت "اميرة" عدة صور للفنانة هند صبري جمعتها مع الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت: "حبيبة أمي الغالية قوي على قلبها وقلبي كل سنة وأنت سعيدة وجميلة زى ما أنت يا هند".

واحتفلت النجمة هند صبري امس الجمعة بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

وتزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

وصرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.

ولكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .

حققت هند صبري نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2.

الجدير بالذكر أن الفنانة هند صبري تستعد لعرض فيلمها الجديد "كيرة والجن" مع الفنان كريم عبدالعزيز.

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز،أحمد عز، هند صبري ، روبي،أحمد مالك، أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، على قاسم، سيد رجب، الطفل ياسين أمير وغيرهم من النجوم، تأليف أحمد مراد، و من إخراج مروان حامد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري مسلسل حلاوة الدنيا "مع الفنان ظافر العابدين، والذى كان يجسد معاناة مرضى السرطان.