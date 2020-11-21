نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يعلن عن سلبية المسحة الثانية لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان ماجد المصرى، عن أخر اختبار أجرته زوجته للكشف عن فيروس كورونا ، أظهرت نتيجة سلبية العينة وذلك عبر حسابه على انستجرام قائلاً:" الحمد لله والشكر لله عملنا المسحة التانية لرنا وطلعت سلبية وحمد الله على سلامتك.

كان الفنان ماجد المصرى، أعلن أنه أجرى مسحة اختبار الفيروس، بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بالفيروس.

وكتب المصرى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتى، عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية" وأكد أنهم سيجرون مسحة تانية لزوجته، مضيفًا: "إن شاء الله خير وربنا يشفى كل مريض".