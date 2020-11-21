بـ ملابس سوبرمان.. محمد لطفى يفاجئ جمهوره في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد لطفى، جمهوره ومتابعيه بـ صورة له من خلال حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "لطفى" فى الصورة مرتديا ملابس سوبر مان وعلق قائلا " صبح الخير واحشتوني فقولت ارجعلكم سوبرمان".

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم "حملة فرعو" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير