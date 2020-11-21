شاهد.. الظهور الأول لتامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل عقب التصالح

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل في أحدث ظهور لهم عقب التصالح في حفلة تامر حسني أمس بالشيخ زايد حيث حرصت "بوسيل" على الحضور.

وكان النجم تامر حسني قد وجع رسالة رومانسية لزوجته بسمة بوسيل وذلك عبر خاصية "الستوري" بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجانب الآخر طرح النجم تامر حسني مؤخرا أغنية "نفس النهاية" وهي من ألبوم "خليك فولاذي" وتصدرت التريند منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكى، ألحام مدين، توزيع أحمد عبد السلام.