بـ المموه.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى جمهورها بإطلالة جديدة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر نوال الزغبي بلوك رقيق و جميل، مرتدية ملابس مموه ، و تاركه لشعرها الذهبي منسدلا علي كتفيها.

اما من الناحية الجمالية، فظهرت نوال الزغبي بميك اب هادئ و رقيق من الالوان ترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي.

و علقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة "سبت سعيد ❤ .. ابقى دافئ ".

وكانت شوقت النجمة نوال الزغبى جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة... بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وانا متحمسة اكتر منكن".

وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.