من مطار تونس.. إيهاب توفيق بصحبة نجمي الأهلي والزمالك معلول وساسي

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وظهر ايهاب توفيق برفقة نجمي الكرة التونسية علي معلول لاعب النادي الاهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك من مطار تونس وعلق قائلًا "مع نجوم الكرةالتونسية نجمى نادى الاهلى و نادى الزمالك كابتن فرجانى ساسى و كابتن على معلول من مطار تونس الحبيبة"

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرا أغنيته الوطنية الجديدة التى تحمل اسم "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس.

تدور أحداث فكرة كليب عن مدى حب مصر، كما دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفريق الأطباء لدورهم فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتوجه أيضًا بالشكر للشرطة والجيش للحفاظ على أمن البلاد والقضاء على الإرهاب.

ومن كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.