صدى السيب الإعلامي يتوج الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي (مشاهد عُمانية)

مسقط ـ “الوطن” :

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد وتعزيزاً للمهارات الفنية الموجودة في مجالات التصوير الضوئي أعلن فريق صدى السيب الإعلامي عن نتائج مُسابقة للتصوير الضوئي حملت عنوان (مشاهد عُمانية) حيث فاز بالمركز الأول المصور سالم بن سلطان الحجري، وفاز مسعود بن سالم السعدي بالمركز الثاني، بينما فاز محمد بن سليمان الشعيلي بالمركز الثالث.

انطلقت فعاليات المسابقة في منتصف اكتوبر المنصرم وتهدف إلى دعم جهود الترويج السياحي للسلطنة، حيث بلغ عدد المُشاركات (98) صورة قدمها (34) مُصوّرا، وتم اختيار الصور الثلاث الأولى من قِبل لجنة تحكيم مُستقلة مُكوّنة من متخصصين في مجال التصوير الضوئي وهم المصوّر موسى بن سليم الحجري والمصوّرة ابتهال بنت ناصر العامرية بالإضافة إلى عضوة الفريق الإعلامي أمل البلوشية، كما تم عرض عدد من الصور الأخرى للتصويت عليها من قِبل الجمهور لاختيار عشر صور فائزة بجوائز تشجيعية.

الجدير بالذكر أنه تم إشهار فريق صدى السيب الإعلامي في بداية سبتمبر من العام الجاري، ويهدف الفريق إلى تعزيز الحضور الإعلامي لولاية السيب بمكوناتها الحضاريّة والثقافية والاجتماعية، ويسعى إلى التغطية الإعلامية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في الولاية وإبراز حضورها الإعلامي، بالإضافة إلى إبقاء التواصل والتنسيق مع المؤسسات العامة لإيصال الرسائل التوعوية لأبناء ولاية السيب بشكل خاص والمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بشكلٍ عام.

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