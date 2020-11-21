وفاء الشامسية تتوّج بجائزة الدولة لأدب الطفل في قطر

في مجال النص المسرحي عن عملها (باي باي بابجي)

الدوحة – (الوطن) :

توّجت الكاتبة العمانية الدكتور وفاء بنت سالم الشامسية بجائزة الدولة لأدب الطفل في دورتها الثامنة بدولة قطر، حيث أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية مؤخرا نتائج المسابقة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي وافق أمس الأول لتقديم الأعمال الفائزة كمساهمة من الوزارة في دعم الطفل بغرس القيم وإعداده للمستقبل، وقد فازت (الشامسية) بجائزة الدولة لأدب الطفل في مجال النص المسرحي عن عملها (باي باي بابجي) .

وفي كلمة له خلال الحفل الافتراضي أكد معالي صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة القطري أن الجائزة ظلت وفيَة لأهدافها نحو تثمين الكتابات العربية الجيدة، في هذا المجال الأدبي الدقيق، وظلت منفتحة على الطفل العربي بصفة عامة مما أكسبها على مر السنوات قيمة أكبر وفائدة أعم، موضحا أن أهمية أدب الطفل يحمل الكتاب المتخصصين مسؤولية مضاعفة إنتاجه في عالم اجتاحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كل بيت، وصار الكتاب الورقي في موضع غير موضعه السابق، وصارت تحديات الكتابة للأطفال أكبر من ذي قبل، وهي تحديات تجعلنا نستوعب بشكل لافت حجم المتغيرات التي طالت شخصية الطفل العربي، وقد أصبح يحيا في مجتمع كوني بفضل التقدم التكنولوجي.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الهوية والانتماء في إطار الالتزام بمنظومة القيم العربية والإنسانية، والعمل على تعزيز القيم الإنسانية وفي مقدمتها العلم والعمل، بما ينمي الخبرة الحياتية لدى الطفل، فضلا عن تنمية الوعي الثقافي والحضاري لدى الطفل، وتعزيز جسور التواصل بين الأجيال من خلال إحياء الذاكرة الثقافية والإرث الحضاري.