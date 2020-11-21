عادل عبدالله حميد يصدر كتابا بعنوان “السلطان قابوس .. سلطان الإنسانية”

مسقط ـ (الوطن) :

صدر مؤخرا للكاتب الإماراتي عادل عبدالله حميد كتاب عن المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيّب الله ثراه ـ بعنوان ( السلطان قابوس … سلطان الإنسانية) والذي يشير فيه” إلى أن المتتبع لسيرة السلطان قابوس بن سعيد (طيّب الله ثراه) يَلْمَحُ جليّاً المحطات الهامة التي وصل إليها، والمناصب العليا التي تبوأها، والدرجة الرفيعة التي استحقها؛ مما حدا بالكاتب إلى تتبع هذه الشخصية العظيمة تتبعاً موضوعياً، لإلقاء الضوء على أهم مقوماتها التي تمثل : القدوة الطيبة والحسنة للعالم بشكل عام ولشعب سلطنة عُمان وللأجيال المتعاقبة المتجددة بشكل خاص … قدوة تتمثل في : الاحترام، والذكاء السياسي، الاجتماعي، الإنمائي، الاقتصادي، الثقافي، والتعاون والمساعدة والمثابرة والانتباه لكل جوانب الحياة بقصد الإسهام في كل محطات السلطنة العُمانية، ودفع عجلة تقدمها إلى مصافِّ الدول المتقدمة كأنموذجٕ للعمران والاستقرار والرخاء والأمن والأمان.

إن هذه الإيضاحات تحاول أن تسلط الضوء على حياة السلطان قابوس بن سعيد (طيّب الله ثراه) ومحصلاته التعليمية، والمناصب التي تقلدها، واهتماماته الإنسانية، وإنجازاته العملية، وابتكاراته في شتى المجالات، فضلاً عمّا تتميز به شخصيته من حسٍّ قيادي عالٍ، وقوة في الإرادة والحكمة ممزوجة بالتفاؤل والمبادرة والابتكار والمنطق في اتخاذ القرار، والفطرة السليمة والسلوك الحضاري المتأصل، والحب والتفاني للوطن، إضافةً لكرمه وسخائه وإنسانيته.

وقد اعتمد الكاتب في هذا الكتاب على الوقوف على أهم المحطات والإنجازات والطموحات التي حرص على إبرازها ، والتي تعكس أولاً وأخيراً انشغالاته الحقيقية بتقدم بلده ومواطنيها، وسعيه وحرصه وغِيرته على وطنه؛ لكي تبقى دائماً في مصافِّ الدول المتقدمة، ولتواكب جميع التطورات في مناحي الحياة، كما كان لسهره الدائم سجلٌ حافل؛ لتكون سلطنة عُمان واحة للأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر.

كما عرّج الكاتبُ الإماراتيُّ إلى الإشارة إلى العلاقة الأخوية المتميزة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.