(الكتاب والأدباء) تحتفي بخمسين عاما من مسيرة الثقافة

مسقط ـ (الوطن) :

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة الدراسات والفكر في الثامنة من مساء غد الاثنين، وعبر منصاتها الإلكترونية في زوم وتويتر ويوتيوب ندوة فكرية بعنوان (خمسون عاما من مسيرة الثقافة). يدير الندوة الباحث محمد الشحي، ويتحدث فيها الدكتور هلال الحجري، عن ماهية الشعر العماني واقعا وآفاقا، وأثر نهضة السلطنة على الشعر، كما سيطرح الحجري عدة تساؤلات تتمثل في ما إذا لدينا في عمان مدارس شعرية، وأين موضع الأصوات الشعرية العمانية من خارطة الشعر العربي الحديث، بالإضافة الى آفاق المستقبل، وتحريك الساكن في هذا الشأن.

أما الدكتورة عزيزة الطائية فستتناول تحولات الكتابة السردية، بما في ذلك السرد المتخيل بأنواعه، والسرد الذاتي بأنواعه، وأثر التحولات في هذين النسقين. وسيشارك الشاعر طالب المعمري، ليقدم مجلة نزوى كمجلة الثقافة العمانية والإنسانية، وهنا سيشير الى المجلة كونها مطلبا أساسيا في سياق التطور الحضاري لعمان، بالإضافة الى دور المجلة التنويري كمنبر مفتوح على مسارات معرفية. اما الباحث خميس العدوي، فسيتطرق من خلال هذه الندوة الى التحولات الفكرية في الدولة الحديثة بالسلطنة.

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