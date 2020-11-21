مي سليم تتغزل في ابنتها لي لي.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت مي سليم بإطلالة جاذبة ومعها ابنتها بصحبة ابنتها "لي لي" وعلقت "بحبك" نالت إعجاب واستحسان الجمهور.

احتفلت الفنانة مى سليم الشهر الحالي بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 6 نوفمبر، عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها قلبي بيحلم وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم احلوت الأيام ثم ألبوم لينا كلام بعدين وقدمت كليب طال من إخراج رامي محمد، وبجانب الغناء دخلت عالم التمثيل .

وبدأت مسيرتها الفنية عام 2010 ببطولة فيلم "الديلر" أمام الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي، وأول ظهور لها في الدراما كانت ضيف شرف في مسلسل "فيرتيجو" مع النجمة هند صبري كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو Sisters' soup

ومن أشهر أعمال مى سليم في السينما، "الديلر، زنقة ستات، محمد حسين، خير وبركة، المعدية"، أما المسلسلات: "بدون ذكر أسماء، جبل الحلال، كيد الحموات، مزاج الخير، ولى العهد، حوارى بوخارست، عوالم خفية، الأب الروحى، الرحلة".

وبُعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، حيث تجسد مى خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان نيكولا معوض وتحدث العديد من المواقف بسبب هذه الزيجة فى اطار اجتماعى تشويقى.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخروتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

أوشكت الفنانة مي سليم على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، والمنتظر عرض أولى حلقاته اليوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور. وكانت مي سليم، انتهت في الأيام الماضية من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة إجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي إحدي المنصات الإلكترونية.