خطوبة ابنة المخرج مجدي أحمد علي

نشر المخرج مجدى احمد على صورة من حفل خطوبة ابنته رشا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق مجدى أحمد علي، على الصورة: "خطوبة رشا مجدي آخر العنقود، عقبالكم جميعًا".

وقد اقتصر حفل الخطوبة على اهل العروسين وبعض المقربين وذلك التزاما بالاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى يواصل مجدى احمد على عمليات مونتاج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" بعد الانتهاء من تصوير الفيلم نهائيا، وأنه حاليا يقوم بالانتهاء من الأعمال الصوتية للعمل قبل خروجه للعرض.

وجرت مناقشة فكرة الفيلم بمهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي وسط عدد كبير من النجوم الكبار وقد تبنى الفكرة المنتج محسن علم الدين". فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق ومحمود قابيل وأحمد مجدي ومصطفى سالم وعبير صبري وسهر الصايغ ومنه فضالي وسمير صبري ودلال عبدالعزيز ومن تأليف هانزاد فكري وإخراج مجدي أحمد على.

وكانت اخر اعمال مجدى احمد على فى السينما فيلم "مولانا" والذى قام ببطولته عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، تأليف إبراهيم عيسى.

ويعد الفيلم استنادًا إلى رواية الكاتب الصحفي (إبراهيم عيسى) التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث الفيلم حول الشيخ (حاتم الشناوي) الذي يعد من أحد الدعاة الاسلاميين النافذين عبر وسائل الاعلام، والذي تربطه علاقات وثيقة برجال السياسة، وتأثير كل ذلك على مصداقيته أمام جمهوره، وعلى حياته الشخصية.

ويعد المخرج مجدى أحمد على احد المخرجين الكبار الذين قدموا عدد من الاعمال الفنية الجيدة والتى اثارت حالة من الجدل الواسع وهو درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما بعد أن أنهى دراسته في كلية الصيدلة. بدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم محمد خان وخيري بشارة ويوسف شاهين، وبعد 14 عام أخرج أول أفلامه "يا دنيا يا غرامي" سنة 1996، ثم توالت أعماله الفنية منهالفنية منها "البطل" سنة 1998 بطولة الفنان أحمد زكي و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية"، و قام أيضًا بإخراج وتأليف فيلم "عصافير الجنة" بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، كما أنه قام بإخراج مسلسلي "فريسكا" و"مملكة الجبل".