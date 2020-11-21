نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامى رفعت يطرح " انصر يا رب الابطال " لدعم لاعبى الزمالك قبل نهائى كأس افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الميجا ستار رامى رفعت أغنية جديدة تحت عنوان "انصر يارب الأبطال" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وذلك لدعم لاعبى الزمالك قبل نهائى القرن المرتقب مع غريمه التقليدى النادى الأهلى على لقب دورى أبطال إفريقيا.



والاغنية من كلمات جماهير الزمالك،رؤية وألحان وغناء: رامى رفعت، توزيع وميكس وماستر: أحمد إسماعيل، جيتار: يوسف طارق ومونتاج وإخراج: أحمد المليجى.

وشهد الفيديو كليب ظهور كثير من رموز القلعة البيضاء لدعم اللاعبين وعلى رأسهم هيثم فاروق، جمال حمزة، حسن يسرى، شريف أشرف، مصطفى كيجو، كما لقى حضور إعلامى من بعض الإعلاميين الزملكاوية وعلى رأسهم شادى عيسى، ياسمين الخطيب، فرح على، منتصر الرفاعى، عماد دربالة.