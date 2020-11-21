حلا التّرك تطلق (شتبي منّي)!

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أحمد جودة - القاهرة - بعد سلسلة نجاحات حققتها النجّمة حلا التّرك، على مدار سنوات من النشاط الفني الملحوظ والإصدارات الغنائية المتتالية مع شركة Platinum Records، والتي تصدرت كلها مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحساناً وانتشاراً في كل أنحاء العالم العربي، ها هي الترك تطلق اليوم عملها الغنائيّ الجديد باللهجة العراقية بعنوان (شتبي منّي) وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه عملها الأخير (ممنوع اللمس) والذي تخطى على الـYoutube عتبة الـ121 مليون مشاهدة.

حلا اختارت أن تكون تجربتها الجديدة من كلمات الشاعر فراس الحبيب، تلحين وتوزيع ميثم علاء الدين. وقد أصدرت الشركة المنتجة Platinum Records اليوم، الأغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها الذي صورته مؤخراً مع المخرج فادي حداد.

نذكر أنّ حلا التي بلغت الـ١٨ عاماً قبل فترة وجيزة، بدأت باختيار أعمال تحمل نكهةً مختلفة من باب التنويع في الخيارات.

وكانت حلا بدأت التسويق للعمل الجديد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حيث غنّت مقطعاً من الأغنية في فيديو قصير حقق رواجاً كبيراً وانتشاراً ملفتاً.