أول ظهور للطفلة لجين حسن بعد اختفائها الطويل و انتشار شائعة وفاتها.. فيديو

لجين حسن الطفلة السعودية التى لديها شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من الاخبار عن وفاتها وتحديدا بعدما أظهر حسابها على "انستجرام" علامة الوفاة، وذلك بعد فترة طويلة من غيابها عن الظهور.

أول ظهور للجين حسن بعد انتشار خبر وفاتها

لجين حسن ظهرت لترد على هذه الأخبار المنتشرة عن وفاتها في فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر الخبر العديد من الحسابات الشهيرة، لكن لجين حسن أكدت أنها بصحة جيدة وأن لا صحة لما تم تداوله عن وفاته فقالت: "اهلا وسهلا بكم لم أكن أريد أن اتحدث لكن وجدت انتشار كبير لخبر الوفاة، وتحديدا على حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شهيرة جدا، أول شيء أريد أن أؤكد أن هذا الخبر غير صحيح والحمدلله أنا موجودة وبصحة وبعافية".

لجين حسن تطلب من مروجي خبر وفاتها تحري الدقة

لجين حسن وجهت كذلك في الفيديو أكثر من رسالة الأولى لمروجي هذا الخبر خلال الساعات الماضية حيث طلبت منهم بتحرى الدقة فيما ينشرون، كما قدمت الشكر لكل محبيها ومتابعيها الذين سعوا للتواصل معها والبحث عن حقيقة الخبر من أجل الاطمئنان عليها فقالت: "اتمنى من الحسابات التي تنشر هذه الأخبار أن تتأكد منها قبل نشرها، وأشكر كل من سأل عني، أنا موجودة معكم حتى لو لم أكن متواجدة وانشر فيديوهات كما كان في السابق"، وكان خبر وفاة الطفلة لجين حسن قد انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية وذلك بعدما ظهرت علامة الوفاة على حسابها على "انستجرام"، والذي تردد أن هذا الظهور يعتمده الموقع الشهير في حال وفاة مالك الحساب.

اختفاء لجين حسن لفترة طويلة بعد حملة الهجوم عليها

لجين حسن بعد انتشار الخبر قام العديد من محبيها بنفيه لكن انتظر العديد منهم ظهورها من أجل أن تنفي بشكل حاسم هذا الخبر، وتعتبر لجين حسن التي عرفت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "لجين أم رموش" بسبب ظهور بشكل المستمر في الإعلانات التي تروج لأدوات التجميل على الرغم من عمرها الصغير مما تسبب في أزمة لأسرتها التي تعرضت لموجة من الهجوم المستمر خلال السنوات الماضية، وانتشرت حملة لمعاقبة أسرتها التي اتهمها البعض باستغلال الطفلة في حملات دعائية وإعلانية لمستحضرات التجميل، وقد اختفت لجين حسن خلال الفترة الماضية ولا تنشر بشكل مستمر عبر حسابها على "انستجرام" اي فيديوهات جديدة حيث كان آخر ظهور لها منذ أشهر طويلة.