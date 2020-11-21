الفنان السعودي إبراهيم الحربي يحتفل بزواج ابنته..صورة

إبراهيم الحربي الفنان السعودي احتفل خلال الساعات الماضية بزواج ابنته، كما قدم العديد من النجوم الخليج التهاني للفنان الكبير بهذه المناسبة.

إبراهيم الحربي يحتفل بزواج ابنته

إبراهيم الحربي احتفل خلال الساعات الماضية بزواج ابنته وذلك في حضور عائلي ومجموعة من المقريين منه، وقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان التهاني للفنان السعودي الذي يقيم في الكويت بهذه المناسبة السعيدة، ونشرت صورة لعقد قران ابنة الفنان الكبير الذي أقيم أمس الجمعة، وظهر في الصورة الفنان إبراهيم الحربي أثناء عقد القران، وقدمت كذلك مي العيدان التهنئة للعروسين فعلقت على الصورة قائلة: "مليون مبروك للفنان الكبير ابراهيم الحربي زواج ابنته أمس، الله يبارك لهم و يسعدهم و يثبتهم ويرزقهم بالذريه الصالحة و الفال لكل اللي ماتزوجوا".

النجوم يهنئون الفنان إبراهيم الحربي على زواج ابنته

حبيب غلوم قدم كذلك التهنئة للفنان السعودي إبراهيم الحربي بهذه المناسبة حيث علق على الصورة التي نشرتها الإعلامية مي العيدان فكتب: "ما شاء الله مبروكين يستاهل الفرحة بويوسف الله يتمم عليهم بالخير والسعادة وراحة البال يارب"، كما تفاعل مع الصور كل من الفنانة شيماء علي، ومي البلوشي، ونواف نجم، ومنال الجار الله، الفنان إبراهيم الحربي من النجوم السعوديين الذين قدموا العديد من الأعمال الدرامية المهمة في الدراما الكويتية، كما واجه الفنان إبراهيم الحربي خلال السنوات الماضية شائعات زواجه 4 مرات، لكنه نفي ذلك كما رفض ذكر عدد زيجاته في أكثر من برنامج.

"بوطار" عمل درامي جديد يجمع داوود حسين وإبراهيم الحربي

إبراهيم الحربي يستعد خلال الفترة القادمة للمشاركة في عمل جديد سوف يعرض في شهر رمضان 2021، مع الفنان داوود حسين، ويحمل العمل عنوان "بوطار" وهو عمل درامي يشارك في بطولته كذلك الفنان أحمد العونان، وعبدالله الخضر، ومرام البلوشي، ومحمد العجيمي، وهو من تأليف بندر طلال السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، ويدور العمل في إطار كوميدي ويسجل عودة الفنان داوود حسين للأعمال الكوميدية بعد غياب سنوات، إبراهيم الحربي ينتظر كذلك عرض أحدث أفلامه "الكيلو 300" والذي يشارك في بطولته مع كل من مرام البلوشي، وعبدالله الخضر، وعبدالله الطراروة، ويعقوب عبدالله، وعبدالله بهمن، والعمل من تأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي.

إبراهيم الحربي قد شارك كذلك خلال الفترة الماضية في الفيلم السعودي "نجد" والذي عرض في قاعات السينما السعودية والخليجية في شهر يوليو الماضي، والذي تعاون فيه مع النجمة حياة الفهد، وكان آخر عمل شارك فيه النجم إبراهيم الحربي مسلسل "أمي دلال والعيال" والذي بدأ عرضه في شهر أكتوبر الماضي، كما شارك في رمضان 2020 في أكثر من عمل منهم مسلسل "جنة هلي".