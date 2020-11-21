بسمة بوسيل ترقص في أول حفل لتامر حسني بعد أزمة انفصالهما..فيديو وصور

بسمة بوسيل ظهرت في أحدث حفلات الفنان تامر حسني والتي أقيمت في مصر بحضور مجموعة كبيرة من النجوم، وذلك لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بين الثنائي والتي سرعان مع أعلن تامر حسني عن انتهائها برسالة رومانسية لزوجته.

أول ظهور للفنانة بسمة بوسيل مع تامر حسني بعد جدل انفصالهما

بسمة بوسيل نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" العديد من الفيديوهات لها أثناء تواجدها في حفل زوجها الفنان تامر حسني وهو يعد الظهور الأول لهما معا بعد الأزمة التي وقعت بين الثنائي، والتي تسببت في نشر الفنانة المغربية رسالة كشفت فيها عن وجود خلافات بينها وبين الفنان المصري وأن هناك خطوات للانفصال الرسمي بينهما، بسمة بوسيل ظهرت في الفيديوهات وهي ترقص على أغنية "اختراع" لتامر حسني في حفله الذي أقيم في إحدى الفعاليات الخاصة بمدينة زايد بمصر، كما التقطت العديد من الصور مع بعض من المعجبين والأصدقاء الذين تواجدوا في الحفل.

بسمة بوسيل تظهر في صورة مع تامر حسني

بسمة بوسيل انتشرت كذلك صورة تجمعها مع زوجها الفنان تامر حسني بعد الحفل الذي حضره مجموعة من النجوم منهم الفنانة حلا شيحة وهنا شيحة، ونجم كرة القدم المصرية محمد زيدان، والفنان محمد مكاوي، وكانت أزمة قد وقعت بين كل من النجمة بسمة بوسيل وزوجها الفنان تامر حسني بعدما ظهر الأخير في أكثر من صورة مع العديد من معجباته بشكل اعتبره البعض يكشف عن عدم تقدير الفنان المصري لزوجته بسمة بوسيل والتي نشرت عبر خاصية "الاستوري" على "انستجرام" رسالة أكدت من خلاله على وجود خلافات بينها وبين تامر حسني وأن الثنائي يستعد للانفصال.

تفاصيل أزمة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني قد أعلن عن انتهاء الأزمة التي جمعته مع زوجته وأكد على تقديره وحبه لها فكتب فى خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام": "بسمة حبيبتي للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها... إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة"، وأضاف تامر حسني: "كان نفسي الكلام دا يكون ما بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد.. بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك"، وعلقت بسمة بوسيل على ما كتبه الفنان المصري بشكل مختصر فكتبت: "فعلا اتهورت، بس عشان بحبك.. أنا آسفة"، وكانت الفنانة أحلام قد تدخلت كذلك للصلح بين الثنائي وقدم كل منهما لها الشكر على دعمها ومساهمتها في الصلح بينهما.