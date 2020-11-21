النجوم يجتمعون على حب فيروز في عيد ميلادها الـ85: "كل سنة وانت تكبرين بقلوبنا وذكرياتنا"

عيد ميلاد السيدة فيروز الـ85 اليوم يجمع النجوم والجمهور على حب "جارة القمر" و"سفيرتنا الى النجوم" و"سيدة الصباحات الجميلة" كما يحبذ مناداتها عشاقها، فهي الصوت الأثيري الذي يصدح في صباحات ومساءات كل من يتوق الى وجهة نسيم الهواء من مفرق الوادي، والأيام المعطرة بالحبق المنثور، وحكايات الحب والإنتظار في أيام الصيف والشتاء والكثير من الحكايات والتفاصيل التي تنقل لنا أغنياتها وصوتها الرنان نحو عوالم ساحرة.

وبمناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز الموافق في 23 نوفمبر، توجه لها العديد من النجوم بالمعايدات الدافئة والمشبعة بالحب نحو مع امنيات بأن تكبر في قلوبهم مع كل عام.

إليسا لفيروز " رح تبقي الشمس اللي بتدفينا"

النجمة اللبنانية إليسا التي دائما ما تحبذ تأدية أغاني السيدة فيروز في حفلاتها الغنائية على المسرح، توجهت لسفيرة النجوم بمعادية مميزة وقالت لها :"رح تبقي الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح لتدفينا بوطن صار البرد فيه كبير، ورح تبقي القمر اللي بيضوي علينا كل يوم بالليالي اللي ما بتحلا إلا معك. فيروز... إنتي الوطن وعقبال ما نحتفل معك بالمئوية".

نانسي عجرم " كل سنة و انتي عم تكبري فينا"

النجمة اللبنانية نانسي عجرم توجهت بمعايدة رقيقة الى السيدة فيروز في عيد ميلاده الـ 85 وغردت لها عبر حساباتها على السوشيال ميديا :"سألونا وين كنتو ، وليش ما كبرتو انتو ، منقلن نسينا فيروز معك نسينا الوقت و العمر ، كل سنة و انتي عم تكبري فينا و بقلوبنا و ذكرياتنا".

ماغي بو غصن لفيروز "العمر كلو بالصحة يا فخرنا"

الممثلة ماغي بو غصن احتفلت على تويتر بعيد ميلاد جارة القمر وغردت لها :"#عيد_ميلاد_فيروز عيد سفيرتنا الى النجوم. العمر كلو بالصحة يا فخرنا. يا رب لبنان يرجع متل الامل باغانيكِ".

الفنانة اللبنانية يارا احتفلت بعيد ميلاد السيدة فيروز من خلال تغريدة كتبت فيها :"صباحنا اليوم فيروزيّ بإمتياز".

ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة ​نادين ويلسون نجيم​ نشرت صورة لفيروز وأكدت بأن صوتها يمنح الأمل الدائم وكتبت لها:"فيروز. ٨٥ سنة و بعدو صوتك بيعطينا راحة و حنين للبنان، خشوع بالصلاة و فرح وين ما كان هالصوت. انتي قلتي: في أمل؟ و انا معك: ايه، في أمل."

الممثلة اللبنانية داليد خليل كتبت في عيد فيروز :" الدني قاسية وظالمة وصوتك حب ودفا وصلاة .. تضلّي بخير ليضلّ الحلا عنّا...".

النجوم العرب يعايدون فيروز

النجمة لطيفة التونسية احتفلت بيوم مولد جارة القمر عبر تويتر ونشرت مقطع من احدة أغنياتها وعقلت قائلة :"انتي اول من يصالحني على هذه الحياه بحلوها وبمرها .. الحمدلله انك في حياتنا و ربنا خليكي و يطول بعمرك #عيد_الدني #عيد_ميلاد_فيروز"

الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فيروز على تويتر

عشاق السيدة فيروز في أنحاء الوطن العربي انطلقوا بإحتفالاتهم منذ الصباح في عيد ميلاد السيدة فيروز تحت هاشتاج "عيد الدني" وانهالوا عليها بالمعايدات الفائضة بعبارات الحب لها مع أجمل صورها الأيقونية التي سحرت فيها عشاقها ومقاطع من اغانيها الخالدة، متمنين لها الصحة والسعادة وبأن تبقى الشمعة المضيئة في اوقاتهم والصوت النابض بالأمل والحب.