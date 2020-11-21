"بالأحضان".. محمد رمضان يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي شهير

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدم حيث ظهر وهو يحتضنه في دبي.

وجاء المطرب الإسرائيلي عمر آدم دبي من أجل إقامة حفل غنائي له والذي يعد من أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل حاليا توجه إلى الإمارات قبل أكثر من أسبوعين، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي حقق نجاحا كبيرا مع عدد من الفنانين منهم روجينا وإدوارد.