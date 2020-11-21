عصام السقا: ربع قيراط تصدر السوشيال ميديا لأنه لمس الجمهور

كشف النجم عصام السقا عن سر نجاح مسلسله الجديد "ربع قيراط" وهو إحدى حكايات مسلسل "الا انا" مؤكدا أن العمل كان قريب من المواطن البسيط ولمس مشاعرهم واحاسيسهم وبالتالى كان له رد الفعل الايجابى.

واضاف عصام السقا فى ندوة "دوت الخليج" : "سعدت كثيرا بردود الفعل الايجابية على دورى فى العمل من خلال شخصية "خالد" الذى يقع فى حب فتاه ويقدم على الارتباط بها وبعد فترة يقرر الابتعاد عنها بسبب حبه لشقيقتها".

وأشار إلى أن العمل كان قريب من الجمهور وبالتالى تصدر التريند على السوشيال ميديا وهذا النجاح اراه من حق فريق العمل ككل وخاصة المؤلف يسرى الفخرانى الذى قدم لنا قصصا من الواقع وبالتالى تفاعل معها الجمهور.

واوضح السقا : عندما قمت بقراءة العمل استفزتنى الحكاية ككل واعجبت بها وخاصة شخصية خالد والذى اراه شخصية واقعية جدا.

وكان عصام السقا قد شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة ويعمل فنان داخل أحداث العمل حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.

وأضاف أنه يتعرض لعدة مشاكل التي تجعل حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام.

وتابع ، أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوق لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبل، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهم العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

وأشار عصام أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف وأحب التعامل معه ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وينتظر عصام السقا عرض فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى، والتي تدور قصته حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".