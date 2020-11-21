المغربية هدى مجدي: سعيدة بخطوتي السينمائية الأولى في عفريت ترانزيت

عبرت الفنانة المغربية هدي مجد، عن سعادتها بسبب ردود الفعل حول دورها في فيلم " عفريت ترانزيت " ، الذي يعد أول تجربة سينمائية في مصر، من بطولة كل من بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود الليثي ، محمود حافظ ، محمد جمعة ، أسماء أبو اليزيد ، من تأليف تامر عبد الحميد ، إخراج ياسر هويدي ، و أشارت مجد إلي أن كواليس هذا الفيلم من أمتع الكواليس في التصوير ، مع عدد من أهم نجوم الكوميديا المصرية ، أوضحت هدي أن التجربة السينما هنا مشيرة إلي فيلم " عفريت ترانزيت" مختلفة جدا .

قالت هدي : مشاركتي في مسلسل الآنسة فرح من دواعي سعادتي حيث إنني لعبت دور الضابطة الذي كان ضمن أحداث المسلسل و هذا الدور لاقي ردودا للفعل كبيرة جدا ، أما عن دورها في مسلسل نمرة ٢ ، مع النجمة نيللي كريم ، قالت هدي: نيللي ساندتني كثيرا أثناء التصوير كما أن العمل مع المخرج تامر محسن ممتع للغاية ، يعد بمثابة حلما و تحقق .

اختتمت هدي كلامها قائلة :لدي مشروعا سينمائيا جديدا يحمل اسم " بالالين" مع النجمة كندة علوش و الإخراج لمعتز التوني دون الدخول في تفاصيل أخري .

من جهة أخرى، نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت".

وبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.

تظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.