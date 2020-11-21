على متن يخت .. هالة صدقي تشعل السوشيال ميديا بصورة

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر حسابها لعىل موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وظهرت هالة صدقي علي متن مركب خلال قضاء إجازتها الصيفية حيث كانت ترتدي "كاش مايوه" ابيض شفافا، وكاب باللون الاسود مع نظارة شمس وعلقت على الصورة كاتبة: "الشمس والبحر والشمس".
والفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .
يذكر أن احدث أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.
وشارك فى المسلسل أيضا إلى جانب هالة صدقي، عد من الفنانين، منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.
وفي سياق اخر كانت الفنانة هالة صدقي كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.
وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".
كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
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