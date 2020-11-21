بعد ظهوره مع محمد رمضان .. 9 معلومات عن المطرب الإسرائيلى عومير أدام

اثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور ظهوره مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام وهو الامر الذى دفع البعض ان يتهمه بالتطبيع مع اسرائيل.

نرصد فى التقرير التالى 9 معلومات عن المطرب الاسرائيلى الذى ظهر مع رمضان.

عومير ادام ولد فى مشمار هشفعا، إسرائيل في 22 أكتوبر 1993.

يعد من المطربين الذين ينتمون الى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.

شارك عام 2009 ، في الموسم السابع من نجم يولد برنامج آيدول شعبي يعرض في إسرائيل ولكن لم يؤهل بسبب الجدل حول العمر الحقيقي له عندما تقدّم بالطلب.

واصل عومير أدام مسيرته ليصدر أول ألبوم له "أذوب فيك".

وعندما بلغ الثالثة من عمره انتقلت عائلته للسكن في مشمار هشبعا حتى عام 2017.

والده ينيف آدم من يهود القفقاس، ووالدته من اليهود الأشكناز.

كان والده عقيدًا في الجيش الإسرائيلي، ونائبا لقائد وحدة "شَلداغ" (إحدى وحدات كوماندو سلاح الجو الإسرائيلي، وتعرَف برقمها 5101) ونائبا لكتيبة المظليين رقم 202. أشغل العديد من أفراد عائلته مناصب في الجيش الإسرائيلي.

أما عومير فقد كان جنديا في فيلق العتاد.

قدم اربعة البومات منها أذوب فيك وولد جيد ولد سيئ والموسيقى والهدوء وانا اعترف".