بالصورة.. إيناس مكي بالسيجارة تثير الجدل على مواقع التواصل

نشرت الفنانة إيناس مكي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت إيناس مكي با إطلالة أنيقة وهي تدخن السجائر، وتركت شعرها الكيرلي الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

اما من الناحية الجمالية، فظهرت إيناس مكي بميك اب هادئ و رقيق من الالوان ترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي و علقت علي الصورة قائلة "أحيانا ارى افكاري تتراقص امامي مع رسومات دخاني".

يذكر أن آخر أعمال إيناس مكي مسلسل "سرايا حمدين" سامح حسين، و نرمين ماهر، و راندا البحيري، و محمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع وعلاء مرسى وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وآخرون وحقق نجاحات كبيرة وقت عرضه.

مسلسل "سرايا حمدين" قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف. وتدور أحداثه فى إطار من المفارقات الكوميدية حول شخصية حمدين الذى يرث قصرًا عن جدّه، ويبدأ فى استضافة عائلته بالمكان، فتقع لهم العديد من المواقف الغريبة والمثيرة.

يُذكر أنّ إيناس هي شقيقة الفنان الكوميدي الشهير أحمد مكي، واختارها لبطولة أول أفلامه "الحاسة السابعة"، الذي أخرجه وقام ببطولته أحمد الفيشاوي وعدد من الفنانين.

من أهم أعمالها " لن أعيش في جلباب أبي، "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، "جنون البشر" و"ريكلام" وابتعدت عن الفن لسنوات طويلة، ولكنها عادت مؤخرا من خلال مسلسل "سرايا حمدين".

كانت آخر أعمالها علي المسرح رواية "سحر الأحلام" وهى من بطولة ايناس مكى ومجدى فكرى وإنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، وذلك برعاية وزارة الثقافة وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وبرئاسة الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة، وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.