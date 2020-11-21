محمد رفاعي يعلق على اعتزال راندا حافظ الغناء

علق الشاعر والملحن محمد رفاعي على اعتزال المطربة راندا حافظ الغناء بعد مسيرة استمرت ١٠ سنوات وبعد نجاح اغنية جوايا كتير فى تركيا.
"جوايا كتير" اغنية كانت سبب في توقيعي مع شركة #يونيفرسال بعد النجاح الكبير اللي حققته في تركيا والجميل في الموضوع ان شركة الانتاج تعاقدت مع الفنانه #راندا_حافظ على الاغنية وقامت بطرحها بصوت راندا في تركيا وحققت مبيعات كبيرة ونجاح كبير ولحد دلوقتي عايشه وبتشتغل في كل الاماكن سواء بصوت #سينان_اكشيل و #هيدينار او رندا بعد كل النجاح ده مطربة الاغنية الاولى تعتزل !!!!!؟؟؟؟
وتواجه صناعة الموسيقية كارثه حقيقيه اذا لم تتبنى الدولة هذة الصناعة وتقوم بتطبيق قانون الملكية الفكرية سوف ينتهي بينا الحال جميعًا بالاعتزال ..."
وكانت راندا اعلنت اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي بها اغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩ وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان أقتشيلبعنوان".
وعلقت راندا على الفيديو : "الحمدالله بعد اكتر من ١٠ سنين على اغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكرًا ".
وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.
أعلنت المطربة راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي لأغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩.
الأغنية تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان أقتشيل بعنوان "Atma".
وعلقت راندا على الفيديو "الحمدالله بعد اكتر من 10 سنين على اغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكرًا "
وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.
راندا مغنية مصرية. بدأت حياتها الغنائية من خلال الموسم الثاني لبرنامج ستار أكاديمي، وبعدها تولتها شركة توب ميوزيك (محمد حامد) وشركة (جود نيوز) خلال موسم واحد، وقد حققت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها والذي حمل اسم (ميالة).
ولها تجربة تمثيل وحيدة في مسلسل "لأعلى سعر" مع العدل جروب، وهو من بطولة نيللى كريم، زينة.
مسلسل "لأعلى سعر" هو دراما اجتماعية شارك بها أحمد فهمي، ونبيل الحلفاوي، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة ورحمة حسن وأحمد مجدي ونخبة من النجوم، من إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل، وهو من أكثر المسلسلات جماهيرية فى الآونة الأخيرة.
تدور أحداث المسلسل الاجتماعي حول قصة زواج يبدو ناجحًا، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية.
وظهرت راندا حافظ برفقة المطرب الشعبي عبد الباسط عبد الصمد للدعاية لأغنية جديدة بعنوان "الدنيا غابة"، كما قدمت ألبوم "اكتر وحدة مبسوطة" من إنتاج شركة "روتانا" وضم ٩ أغاني تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.
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