أشرف زكي عن صورة محمد رمضان: "قالي مكنش يعرف أنه إسرائيلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بمطرب إسرائيلي.

وقال الفنان د. أشرف زكي في اتصال هاتفي له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، إنه تواصل مع رمضان وأكد له أنه لم يكن يعلم بجنسية هذا الشخص الذي التقط معه الصورة وأنه غير مطالب بأن يعرف جنسية كل شخص يأخذ صورة معه.

وأضاف أشرف زكي أنه سينتظر وصول محمد رمضان للقاهرة وسوف يطلب منه الحضور إلى النقابة لمعرفة كافة التفاصيل حول هذه الصورة مؤكدا على أن رمضان فنان ذكي وبالتأكيد لم يكن على علم بجنسية هذا الشخص.

واختتم حديثه بأن النقابة ترفض التطبيع رفضًا تاما وأن بالفعل تم شطب إسم فنان من النقابة من قبل كان قد أعلن أنه مع التطبيع.

يذكر أن محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي حقق نجاحا كبيرا مع عدد من الفنانين منهم روجينا وإدوارد واللبنانية نور.