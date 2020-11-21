بعد نجاح حفلاته في دبي.. سيف نبيل يعود للبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان سيف نبيل​ على التفاعل مع متابعيه ومحبيه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ويشاركهم لحظات خاصة من يومياته أثناء تنقله من بلد الى آخر لإحياء الحفلات الفنية.

وبعد نجاح حفلاته في دبي و​تركيا​، عاد سيف إلى منزله في لبنان ليلة أمس، وشارك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة له من مطار إسطنبول.

يذكر أن سيف نبيل كان قد شارك محبيه فيديو يوثق لحظات مميزة برفقة معجبيه من إحدى حفلاته الأخيرة، كما نشر فيديو من مشاركته في لوحات استعراضية مع مجموعات من الراقصات اللواتي رقصن معه على المسرح وعلّق عليها قائلاً :"مساكم خير حبايبي الطيبين من تركيا من تواضع لله رفعه".